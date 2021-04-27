شكرا لقرائتكم خبر عن معيط: الأنظمة الجديدة للتصدير والشحن تهدف للاستغناء عن المستندات الورقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير المالية محمد معيط، أن الأنظمة الجديدة للتصدير والشحن تهدف للاستغناء عن المستندات الورقية والاعتماد على الإلكترونية.

وتابع في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أن القانون الجديد للجمارك يهدف لتحسين مناخ الاستثمار ورفع ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، مؤكداً أن هناك إصلاحات هيكلية في منظومة الضرائب.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.