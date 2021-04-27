شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مليون و824 ألف طالبا وطالبة أدوا امتحانات الصف السادس الابتدائي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاحصائيات الخاصة باليوم الثاني لامتحانات صفوف النقل لشهر أبريل.

وأكدت الوزارة أنه طلاب صفوف النقل (الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي)، أدوا امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة والمنطق والرياضيات، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الأولي والكيمياء والأحياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة والمنطق وعلم النفس (الشعبة الأدبية).

وحضر اليوم مليون و824 ألف و372 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي، لأداء الاختبار المجمع من إجمالي مليون 872 ألف و114 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.45%.

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.