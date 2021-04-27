شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يبحث آليات تطبيق منظومة التراخيص الجديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الثلاثاء، سبل التعاون بين كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي والمراكز التكنولوجية لتنفيذ تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة وذلك في ظل ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، بحضور الدكتور جمال تاج عبدالجبار عميد كلية الهندسة ومحمود يوسف المشرف العام على نظم التكنولوجيا والمعلومات بالمحافظة والمهندس عرفه محمود احمد المشرف على تطبيق منظومة الترخيص بكلية الهندسة.

وأوضح نائب محافظ قنا أن هدف الاشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مؤكدا على دور جامعة جنوب الوادي الهام في دعم المحافظة كشريك أساسي في تنفيذ المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة والتعاون بينهما من أجل الصالح العام وخدمة المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال تاج عبدالجبار عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي أن الكلية سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وذلك من خلال بعض الوحدات الخاصة بها في ظل تكاتف كافة قطاعات المحافظة لدعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية سوف ترسل ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، على أن تقوم الجامعة بإعادة الملف بعد مراجعته واعتماده بخاتم الجامعة وفى حال عدم مطابقة الملف تعيد الجامعة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب، حيث يتولى المركز إخطار المكتب الهندسي للتعديل والاستكمال.