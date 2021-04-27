شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مدير إدارة المرور، والإدارة العامة للمواقف لمتابعة حركة سيارات الأجرة على مدار اليوم بالمواقف العمومية بنطاق المحافظة، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، للتأكد من التزام السائقين بتحصيل تعريفة الركوب المحددة ،وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين ،مؤكدا أنه لا زيادة في تعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ،والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير الإدارة العامة للمرور، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الحسينية ،بالمتابعة الدائمة والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها والتعاون المطلق مع القوات المسلحة، والتغلب على أي مشكلات قد تعوق تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بقري المركز وتوابعه، للانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

شدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين على أراضي أملاك، الدولة لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكدا على ضرورة التزام كل جهة حكومية بسداد «الضرائب – التأمينات – القيمة المضافة«المستحقة، والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك باعتبارها مورد هام من موارد الدولة.