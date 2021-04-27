شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: نستهدف رفع معدلات الاستثمار فى قطاعات الصناعات التحويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة تستهدف رفع معدلات الاستثمار فى قطاعات الصناعات التحويلية وتوطين وتعميق الصناعة، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلى يأتى فى إطار رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى: نعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم الفني، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة، كما نستهدف تسريع وتيرة الشمول المالى.