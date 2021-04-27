شكرا لقرائتكم خبر عن الإيبارشية البطريركية تطلق مبادرة "قيمتك_فى_قيامتك " فى أسبوع الآلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، مع مسؤولين اجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية، عبر تطبيق زووم، وشارك نيافته الأب فرنسيس وحيد، مسؤول الشباب، والأخت صباح، والأخت إيمان، ومجموعة من الشباب.



جانب من اجتماع الأنبا باخوم

وألقى نيافته الكلمة حول القيامة حيث قال إن يسوع القائم هو دائمًا حاضر وبالأنتظارومستعد أن يقوم معك، وأن يقودك للمجد الحقيقى الذى يكمن فيك.

وأطلق نيافة الأنبا باخوم مبادرة "قيمتك_في_قيامتك" وهى مبادرة خاصة بالشباب، ويأتي ذلك انطلاقًا من أسبوع الآلام المقدس، وقيامة الرب، وخلال الخماسين المقدسة، سيتم تفعيل المبادرة "قيمتك_في_قيامتك "



جانب من الاجتماع

وأكد نيافة الأنبا باخوم أن المبادرة هدفها مساعدة الشباب فى التخلى عن أى شىء قد يسيطر عليهم، إن كان شىء مادى أو معنوى، حتى يجدوا أنفسهم، ويتعرفوا على حقيقتهم من جديد، ويقوموا مع يسوع القائم من الموت.