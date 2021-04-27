شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيسى سيراليون وتنزانيا بمناسبة ذكرى الاستقلال ويوم الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، حيث أوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية لسفارة سيراليون للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي تهنئة مماثلة إلى سامية صولوحو حسن رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد، كما أوفد محمد رضا طلبة الأمين برئاسة الجمهورية لسفارة تنزانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.