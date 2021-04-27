مدبولي يكشف أسباب صمود الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أسباب صمود الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، يرجع إلى أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، وهو ما جعله قادرا على الصمود في ظل جائحة كورونا.

وأوضح مدبولي، خلال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التي عملت على تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا.

وأضاف مدبولي، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى.

وكشف رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5% على الأقل، مع زيادة أيضا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة.