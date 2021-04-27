رسوم على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والطلاب.. ننشر نص تعديلات "صندوق تمويل النشء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حصل "الخليج 365" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذي تناقشه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، حاليًّا.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من التعديل هو تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق.

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى، إجراء تعديلات في موارد الصندوق؛ حيث تضمنت جزء ٥ في المئة من قيمة تذاكر المباريات، وكذلك تضمنت رسم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم العام والخاص، وقيمة ٥ من مئة في المئة من عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لكل الهيئات الرياضية، ونسبة من قيمة التجديد بعضوية الأندية، وعقود الدعاية والإعلان واستخراج تراخيص شركات الخدمات الرياضية.. وغيرها من الرسوم المستحدثة.