مدبولي: مسار ديون مصر التنازلي تباطئ بسبب جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليا على تذليل تحديات كبيرة جدا، ليشعر الناس بالإنجازات التي تحققت، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحكومة برنامج الإصلاحات الهيكلية، ـ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصاديةـ ، أن الدولة تعمل بقوة للانتهاء من نظم التحول الرقمي في كل مجالات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ستكون خاصة بالإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة، والتي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بها في خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزرء، إلى أن مصر كانت من أسرع الأقتصادات، مضيفاً أن المسار التنازلي لديون مصر تباطئ بسبب كورونا.