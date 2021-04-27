مدبولي: لن نفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الثانية من إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، لا تفرض على المواطنين أي أعباء مالية جديدة.

وقال مدبولي خلال إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية: لا نفرض على المواطنين أعباء مالية جديدة.. بالعكس تماما نريد أن يشعر المواطن بثمار المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة لرفع مستوى معيشة المواطن خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ منذ قليل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.