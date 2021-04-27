انتشال جثة طفل غريق بنهر النيل في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، الثلاثاء، طفلا غريقا بعد عمليات البحث عن جثمانه، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل بنهر النيل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري موجها بإجراء عمليات مسح شامل لمجرى نهر النيل.

وكُللت جهود رجال الإنقاذ بانتشال جثمان الطفل "أحمد.ع" بنطاق قرية الودي التابعة لمركز الصف.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.