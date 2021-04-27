محامي "طفلة المعادي": سجن المتهم 10 سنوات "رادع وتاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال عبدالرازق مصطفى، محامي "طفلة المعادي" إن الحُكم الصادر على المتهم محمد جودت بالسجن 10 سنوات عن تهمة هتك العرض ولم يتم إدانته بتهمة الخطف.

وأضاف "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، أن الحُكم الصادر عن الواقعة رادع وتاريخي لأنه من أسرع الأحكام في تاريخ القضاء المصري، قائلًا إنه تطور في الاستجابة السريعة بخصوص قضايا الأطفال في مصر وحمايتهم التي تقع على كاهل جميع المعنيين بحقوق الطفل.

وشدد عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل على أهمية قيام الآباء والأمهات بمزيد من التوعية لأطفالهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاءـ، بمعاقبة المتهم محمد جودت بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض "طفلة المعادي".