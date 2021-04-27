"حزن وإغماء".. انهيار المتهم بهتك عرض طفلة المعادي بعد سجنه 10 سنوات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

دخل المتهم محمد جودت في نوبة بكاء وانهيار عقب صدور حُكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف وهتك عرض "طفلة المعادي".

ما إن سمع المتهم حكم المحكمة سقط داخل قفص الاتهام مغشيا عليه، بعدما انهار في البكاء، فيما قام من داخل القفص بمؤازرته، بالربت على كتفه، وبعد انتهاء الجلسة اصطحب حرس المحكمة المتهم خارج الجلسة ونقله لمقر سجنه لقضاء مدة العقوبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.