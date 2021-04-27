بينهم 2 بقضية "فيرمونت".. محاكمة 3 متهمين بـاغتصاب "فتاة الساحل" 14 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت نيابة استئناف القاهرة، جلسة 14 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باغتصاب "فتاة الساحل" أمام الدائرة 10 جنايات شمال القاهرة.

كانت "النيابة العامة" أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمين "شريف الكومى"، و"يوسف قرة"، و"أمير زايد" إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها فى قرية سياحية بالساحل الشمالى خلال عام 2015م.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجنى عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئى لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجنى عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما فى صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" فى واقعة التعدى على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتى"، فأجرت تحقيقاتها فى الواقعتين.

‏وكانت النيابة العامة قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة "بفندق فيرمونت" والتى لا تزال التحقيقات جاريةً فيها فى ضوء ما يَرِد إلى "النيابة العامة" عبرَ البريد الإلكترونى المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التى أحالتها اليوم إلى "محكمة الجنايات"، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف فى الواقعتين.