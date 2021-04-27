بالفيديو.. الداخلية تواصل استحداث وحدات تلقي وفحص بلاغات جرائم الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات الاعامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الوزارة في استحدث ل-يمقرات تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك" عن بدء العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والتي اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن وذلك من خلال المقار التي تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة.

كما تم تزويد تلك المقار بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات تنسيقا وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية في سهولة ويسر لا سيما بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".