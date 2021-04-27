الأم قتلت طفلها والأب ضربها.. النيابة تأمر بحبس زوجين في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمود هاشم، رئيس نيابة بولاق الدكرور، بحبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلها الرضيع خنقا انتقاما من زوجها لمعاملته السيئة لها.

كما أمرت النيابة بحبس زوج المتهمة والد الطفل بتهمة التعدي عليها بالضرب وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمة بقتل طفلها في بولاق الدكرور أنها أقدمت على قتل طفلها خنقا بسبب ضرب زوجها لها حيث أنها تعيش مع "ضرتها" في منزل واحد فقررت الانتقام من زوجها بقتل طفلهما بسبب شدة تعلقه به قائلة: "عارفة إنه بيحب إبنه حسرته عليه".

وقالت المتهمة إنها انتقمت من زوجها بعد ضربه لها بسبب طلبها أموالًا من طليقها للإنفاق على أطفال الثلاثة، وأن زوجها الحالي تعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.

ودلت التحريات على أن المتهمة هي الزوجة الثانية وتعيش مع "ضرتها" بمنزل واحد بمنطقة صفط اللبن بعد انفصالها عن والد أطفالها الثلاثة، وزواجها منه.

وأسفرت المناظرة التي أجراها محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور عن وجود آثار حول رقبة الطفل البالغ من العمر 3 أشهر علاوة على إصابات ظاهرية طفيفة بجسد الطفل والتي كلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء عملية تشريح لبيان أسبابها وأسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.