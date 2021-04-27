شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد : برنامج الإصلاح الهيكلي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، يعتمد على ثلاث قطاعات أساسية وهم الصناعات التحوليلية كثيفة التكنولوجيا، الزراعة، والاتصالات وتكولوجيا المعلومات.

وقالت السعيد في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور رئيس الوزراء إن برنامج الاصلاح الهيكلي يأتي في إطار رؤية مصر2030، وتابعت أن هناك عدد من المحاور الهامة التي تقوم عليها المرحلة الثانية أبرزها وأهمها رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التوسّع في تطبيق التحول الرقمي والحوكمة حيث يرتكز هذا المحور على تحقيق مستهدفاته من خلال تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، والإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مع تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.

بدأ منذ قليل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.

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