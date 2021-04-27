شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث التعاون العلمي مع الأردن .. تعرف على الدارسين الأردنيين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، وذلك خلال استقباله ظهر اليوم الثلاثاء، أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.

تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمى والتعليمى بين مصر والأردن، وبحث زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبدالغفار على الجهود المبذولة لحل المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين وخاصة الأردنيين واستعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى العلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، قدم السفير الشكر لمصر على جهودها في حل مشكلات الطلاب الأردنيين، مشيدًا بإمكانيات الجامعات المصرية وحرص الطلاب الأردنيين على الدراسة بمصر، مشيرًا إلى تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ على كافة المستويات وخاصة مجال التعليم، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأشادت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالتعاون المثمر بين الملحقية الثقافية بسفارة الأردن والإدارة المركزية للطلاب الوافدين، مشيرة إلى أن عدد الطلبة الأدرنيين الدارسين بالجامعات المصرية بلغ (4369) طالبًا وطالبة فى بداية العام الدراسى 2020/2021 موزعين على (33) جامعة مصرية حكومية وخاصة ولمختلف المستويات (دراسات عليا وبكالوريوس)، مضيفة أن وزارة التعليم العالى المصرية تقدم سنويًا عدد (30) منحه بالمرحلة الجامعية الأولى بتخصص الطب البشرى وعدد (20) منحة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الأردنيين.

حضر اللقاء د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، و د. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، و فوزى أبو فارس المستشار الثقافي الأردني بالقاهرة.