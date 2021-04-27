شكرا لقرائتكم خبر عن 132 ألف طالب وطالبة ينهون امتحانات الصف السادس الابتدائي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى نحو 132 ألف طالبًا وطالبة في الصف السادس الابتدائي امتحانات شهر أبريل في محافظة البحيرة، وواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم لليوم الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقام يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وأشرف سلومة وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة على عدد من المدارس لمتابعة سير الامتحانات، تفقدا خلالها مدرسة محطة الكهرباء الابتدائية المشتركة في زاوية غزال ومدرسة أحمد زويل بنين لمتابعة سير الامتحانات.

وقام أشرف سلومة، وكيل مديرية التربية والتعليم بجولة على عدد من المدارس في مركز شبراخيت تفقد خلالها لجان مدرسة لقانة الثانوية المشتركة ومدرسة شبراخيت الابتدائية في أرض الارشاد.

وقال «الديب» أن تلاميذ الصف السادس الابتدائى البالغ عددهم 131 ألفًا و659 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة أدوا الإمتحان المجمع، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 35 ألفًا و227 طالبًا وطالبة، وكذلك طلاب الصف الثانى الاعدادى وعددهم 30 ألفًا و443 طالبًا وطالبة امتحانهم المجمع.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي وتخصيص غرف عزل في كل مدرسة.

طلاب الصفوف الخامس الإبتدائي والثاني الإعدادي بالبحيرة ينهون امتحاناتهم والأول والثاني الثانوي يبدأون

طلاب الصفوف الخامس الإبتدائي والثاني الإعدادي بالبحيرة ينهون امتحاناتهم والأول والثاني الثانوي يبدأون

طلاب الصفوف الخامس الإبتدائي والثاني الإعدادي بالبحيرة ينهون امتحاناتهم والأول والثاني الثانوي يبدأون

طلاب الصفوف الخامس الإبتدائي والثاني الإعدادي بالبحيرة ينهون امتحاناتهم والأول والثاني الثانوي يبدأون

طلاب الصفوف الخامس الإبتدائي والثاني الإعدادي بالبحيرة ينهون امتحاناتهم والأول والثاني الثانوي يبدأون