شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: لا أعباء مالية جديدة على المواطن في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والخاصة بالاصلاحات الهيكلية سيتم التركيز فيها على تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعي لعملية الاصلاح.

وتابع في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: «لا توجد أعباء مالية جديدة على المواطن، في المرحلة الثانية من الاصلاحات الهيكلية، فنحن نريد أن يشعر المواطن بثمار الاصلاحات الاقتصادية التي حدثت في المرحلة الأولى، من خلال عدد من البرامج التي تطلقها الحكومة».

بدأ منذ قليل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.

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