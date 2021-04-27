شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء : المسار التنازلي لديون مصر تباطأ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ستكون خاصة بالإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة، والتي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بها في خلال المرحلة المقبلة.

وتابع في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإطلاق الحكومة برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، أن مصر كانت من أسرع الأقتصادات، مضيفاً أن المسار التنازلي لديون مصر تباطأ بسبب كورونا.