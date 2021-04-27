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رئيس الوزراء : المسار التنازلي لديون مصر تباطأ بسبب كورونا

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ستكون خاصة بالإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة، والتي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بها في خلال المرحلة المقبلة.

وتابع في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإطلاق الحكومة برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، أن مصر كانت من أسرع الأقتصادات، مضيفاً أن المسار التنازلي لديون مصر تباطأ بسبب كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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