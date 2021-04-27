شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر : لا يوجد نمبر وان.. وأقرب أصدقائي المخرج محمد سامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النجم أحمد زاهر إن علاقته بالسوشيال ميديا مش قوية ولكني احاول أن اواكب الاحداث، وكنت مبسوط جدا من تفاعل الناس مع مسلسل البرنس وشخصية فتحي البرنس.

وأضاف زاهر خلال حلوله ضيفا ببرنامج «حوار اون لاين» مع الإعلامي شريف الليثي بإذاعة الشرق الاوسط، أن «هناك تفاعلًا مع بناتي على السوشيال ميديا ومنافسات بيني وبينهم وافرح جدا بنجاحهم».

وعن الاصدقاء في حياته قال زاهر: «عندي عدد كبير من الأصدقاء ومهم جدا أن تعيش وسط اصدقاء، وأقرب الاصدقاء واخ لي المخرج محمد سامي ولي اصدقاء كثيرين منهم احمد السقا واحمد رزق».

وعن لقب أبوالرجولة قال: «أهديه إلى الفنان احمد السقا، واأتر شخص يضحكني المخرج معتز التوني، ولا يوجد نمبر وأن الاذواق بتتغير من سنة لاخري ومن عمل لاخر، ونمبر وان هو الله عز وجل».