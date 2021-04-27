شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه «بشهادة المؤسسات الدولية نجحنا في الشق الخاص من برنامج الإصلاحات النقدية، ولذلك كان من الضروري إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية».

وتابع مدبولي في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقى الصدمات وخاصة في ظل جائحة كورونا.

بدأ منذ قليل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.