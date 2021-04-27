شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا: «لا تتهاون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت وزارة الصحة والسكان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وعدم التهاون في الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: «لا تتهاون، والتزم بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتظهير الأسطح جيدًا وغسل اليدين بالماء والصابون.

كانت «الصحة» قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 991 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وخروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 167900 حالة حتى اليوم.