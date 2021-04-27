شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مصحح لهجة: المجتمع الصعيدي ذو طبيعة خاصة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن القناوي أشهر مصحح لهجة صعيدي في الدراما المصرية إن المجتمع الصعيدي ذو طبيعة خاصة، بسبب وجوده بين جبلين جبل شرقي وجبل غربي، حيث يعتبر كأنه بوتقة تحتفظ باللهجات منذ 5 آلاف عام، مؤكدًا على أن اللهجة الصعيدية تحتوي على أكثر من 3000 كلمة من اللهجة المصرية القديمة.

وأضاف «القناوي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أن اللهجة الصعيدية تحتوي على 5 أبعاد للأماكن وليس بعدين اثنين فقط كما في كل اللهجات واللغات، مشيرًا إلى أن البعد الخامس في اللهجة الصعيدية هو «أبيي هناك أهيتي» لافتًا إلى أن معنى «أبيي» في اللغة المصرية القديمة هو للتفضيل مثل «أبعد أو أجمل»، ومعنى كلمة «أهيتي» هي «هذه».

وتابع: «شاركت في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي؛ حيث يقوم القناوي بدورين الأول هو تصحيح اللهجة الصعيدية لفريق العمل الذي يقوم بتمثيل مسلسل موسى؛ والدور الثاني هو تجسيد شخصية مراكبي ضمن أعمال المسلسل».