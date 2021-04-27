شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الدولة حريصة على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدولة حريصة على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع مدبولي في المؤتمر الصحفي المنعقد لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أن الحكومة بدأت في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، قائلاً: «نجحنا في تنفيذ هذه المنظومة والتي كانت متعلقة بالسياسات المالية».

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.