شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تثمن جهود القيادة السياسية ومنظمة الصحة العالمية في مجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجهود المبذولة المقدمة من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والتي تسعي دائماً إلي إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من الصحة.

جاء ذلك تزامناً مع الإحتفال بأسبوع التحصين العالمي، مشيراً إلي أنه واحد من أهم المناسبات العالمية التي تم الاتفاق عليها، وأصبحت أسبوعا رسميًا ودوليًا، يتم الإحتفال به من قبل منظمة الصحة العالمية، والذي يتمثل في حملة عالمية للصحة العامة لرفع مستوى وعي المواطنين، عن كيفية الحفاظ علي صحتهم، وتحصينهم من كافة الفيروسات والأوبئة، ودعمهم للحصول علي التطعيمات اللازمة ضد الأمراض الفتاكة لأنفسهم ولأطفالهم، وزيادة معدلات التحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه تم تأسيس أسبوع التحصين العالمي، من أجل الاحتفال بالجهود التي تجري في مختلف البلدان لتحصين وتطعيم المواطنين وتقديم الوعي لهم لمدة أسبوع، وتعقد هذه الحملة العالمية من كل عام خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، للتعريف بأهمية الصحة في حياة البشرية، وتقديم النصائح، وحث وإلهام جميع العاملين في المجال الصحي على مستوى العالم، بالعمل الجاد والدؤوب، التي من شأنها الحفاظ على صحة البشر من الأوبئة والأمراض التي تهدد البشرية، في جميع الشعوب حول العالم.

وأكد وكيل الوزارة أن الاحتفال هذا العام بأسبوع التحصين العالمي، يعد مختلفاً وهاماً للغاية، في ظل المعارك الشرسة التي تخوضها الكوادر الطبية مع فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بجميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه فرصة كبيرة لبث التوعية لدي أفراد المجتمع بأهمية اللقاحات للمجتمعات والعالم أجمع، للتخلص من الأوبئة والأمراض وخاصة فيروس كورونا كوفيد١٩، والحيلولة دون إنتشارها، مؤكداً على أهمية الصحة في الحياة البشرية، وضرورة إهتمام الإنسان بصحته، والإلتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع فيروس كورونا أولًا، ومع باقي الفيروسات ثانياً، وذلك من منطلق الحفاظ على النسل البشري، وعلى الوجود الإنساني في هذا العالم، وتحديدًا في ظل الأخطار التي تهدد الإنسان وإستقرار حياة البشر على الأرض، نتيجة الفيروسات والأوبئة التي تضرب العالم في السنوات الأخيرة، وحث الشعوب في مختلف أنحاء العالم على الإهتمام بالصحة، وخاصة شعوب العالم الثالث التي تعيش في ظروف معيشية صعبة للغاية مقارنة بشعوب العالم الأول.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود المبذولة والدعم المستمر من القيادة السياسية، لتوفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين بجمهورية مصر العربية وذلك في ضوء اهتمامات الدولة بصحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مقدماً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي الدعم المتواصل للإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية والتطعيمات المقدمة للمواطنين، وتطوير المنظومة الصحية علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي محافظة الشرقية، خاصة أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ومن خلال حملات وزارة الصحة المكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وفتح المراكز المختلفة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والمنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مثمناً جهود الأطقم الطبية أبطال الجيش الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، علي ما قدموه من جهود مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأولي لحماية المجتمع من هذا الوباء، وأيضاً الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية للقضاء علي شلل الأطفال والدرن والحصبة والتهابات الغدة النكافية، وغيرها، مقدماً الشكر لهم جميعاً علي تفانيهم في عملهم لإنقاذ أرواح المرضي، ومقدماً باقات التحية والتقدير علي أرواح شهداء الواجب الوطني، من الأطقم الطبية الذين ضحوا بحياتهم أثناء التصدي للجائحة، ولم يدخروا أي جهد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.