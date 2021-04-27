شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. رئيس الوزراء يشهد إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.

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