شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الزراعة: نستهلك 82% من المياه فى مصر على النشاط الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن الزراعة هى المستهلك الرئيسي للمياه فى مصر وتمثل من 80 إلى 82% كما يوجد عجز فى الموارد المائية بالنسبة للطلب عليها مما يمثل تحدى فى ظل محدودية الموارد المائية وفى ظل استصلاح الآراض الجديدة وزيادة السكان، وأن الهدف الرئيسى فى القطاع الزراعى هو الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المتاحة وخاصة الموارد المائية وأنه هدف رئيسى من أهداف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030.

وأضاف نصار خلال الحوار الوطني الرابع حول إعادة استخدام المياه، أن إعادة استخدام المياه بعد معالجتها يعتبر هدف رئيسي من أهداف ترشيد الموارد المائية وأن الحصول على أعلى عائد من استخدام نقطة المياه يعد من أهداف وزارة الزراعة.

وأشار نصار إلى التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في تبني استخدام أساليب الري الحديثة في الصعيد والري السطحي المطور في الدلتا، وتجنب الزراعات الشرهة للمياه، وأنه هذا الحوار الوطني يعتبر خطوة هامة في سبيل وضع خارطة طريق وطنيه لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الاستخدامات المختلفة والذي يعتبر هدف قومي.

الجدير بالذكر أن الصرف الصحي المعالج سيمثل المورد المائي المتجدد والمتزايد في المستقبل وخاصة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة لأنه كلما زاد الإمداد بالاحتياجات المائية المتزايدة للاستخدامات المنزلية للسكان، والتي لا مفر من توفيرها بصورة أو بأخرى زاد معه الصرف الناتج والذي يمثل مورد مائي ثانوي جديد ومتجدد، ومن ثم فإنه من المهم العمل على الاستخدام الأمثل لهذا المورد المائي المهم.