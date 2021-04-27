شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف زيادة النمو لـ7% خلال السنوات الثلاث المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ان الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة ، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل ، مع زيادة أيضا في قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه ، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة كورونا.