شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 2.2 مليار شخص بالعالم حصلوا على معلومات توعوية موثقة حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا أربكت جميع المواطنين حول العالم، مشيرًا إلى أنه تم توثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالتوعية حول فيروس كورونا من جانب منظمة الصحة العالمية.

وتابع الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: هناك توثيق كامل لبرتوكولات العلاج وكذلك أدوات التشخيص، وقمنا بترجمة المعلومات التوعوية حول كورونا بأكثر من 75 لغة، ووصلت المعلومات الموثقة إلى 2.2 مليار شخص حول العالم من خلال المنصات الخاصة بالمنظمة عالميا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات.

ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أى وقت مضى.

وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" ، الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.