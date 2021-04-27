شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فاعلية لقاح كورونا تجاوزت 90% للوقاية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن اللقاحات بشكل عام هامة للوقاية من العدوى الفيروسية مضيفا أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، مؤكدا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من المرض، لافتا إلى أن نسبة فاعلية اللقاح الخاص بكورونا وصلت إلى 90%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمى للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات.

ويحتفل العالم بالأسبوع العالمى للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أى وقت مضى.

وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت فى عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030"، الذى يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.