شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عمل pcr ليس شرطا للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن لقاح كورونا لا يحمى من الإصابة بكورونا بنسبة 100% وتابعت: ليس شرطا لعمل تحليل pcr قبل الحصول علي لقاح كورونا طالما لا توجد أعراض من المرض وأضافت أن الأجسام المضادة تتكون في خلال من 7 إلى 10 أيام بعد الحصول علي الجرعات الخاصة باللقاح.
وقالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية : لا بد من الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية مع الحصول علي اللقاح للوقاية من عدوى كورونا.
ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أي وقت مضى.
وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" ، الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.