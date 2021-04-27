شكرا لقرائتكم خبر عن جرار قصب يقتحم سور السكة الحديد بأسوان.. ويقظة سائق القطار تمنع كارثة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار النوم 86 القادم من القاهرة فى طريقه إلى محطة أسوان، وفى منطقة زراعية لاحظ قائد القطار توقف جرار زراعى يجر خلفه مقطورة قصب سكر واقتحم الحاجز الأسمنتى لسور السكة الحديد، ليضطر السائق للتوقف ومنع الكارثة.



جرار زراعى يقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى المهندس مجدى عبد المنصف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إخطاراً من محمد ركابى مفتش قسم حركة أسوان، يفيد أنه أثناء مرور قطار النوم 86 "القاهرة – أسوان" بمنطقة الغابة الكبيرة بمركز دراو محافظة أسوان، تفاجأ سائق القطار خالد الليثى، باقتحام جرار زراعى يجر خلفه مقطورة محملة بمحصول قصب السكر، للحاجز الخرسانى لسور السكة الحديد وتوقف على القضبان وتعطل بعد أن فقد قائد الجرار السيطرة عليه.



جرار زراعى يقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

وعلى الفور، اضطر سائق القطار إلى التوقف وإنقاذ حياة ركاب قطار النوم من الاصطدام بجرار القصب الذى اقتحم شريط السكة الحديد دون وجود مزلقان أو منطقة عبور، وانتقل إلى موقع الحادث رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد والمهندسين والفنيين المسئولين لإعادة تسيير الحركة التى استأنفت مرة أخرى بعد توقف استمر لنحو ربع ساعة تقريباً.