شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الطفرات الجديدة لكورونا تتسبب فى سرعة انتشارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن ما تم تسجيلة من تحورات فى فيروس كورونا بالهند أمر هام، حيث إن هناك طفرتين فى الفيروس.
وتابع: الطفرات الجديدة تؤدى إلى سرعة الانتشار للفيروس، كما تؤدى إلى إبطال مفعول اللقاح، لافتا إلى أن هناك دراسات وأبحاث تتم حاليا لبحث هذه التحورات التى حدثت فى فيروس كورونا عالميا.
أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه تم دعم الدول بالكوادر ونقل العينات من الفيروسات المتحورة من الدول بسيطة الامكانيات إلى قوية الامكانيات لتحليل الطفرات التى حدثت فى فيروس كورونا على مدار الفترة الماضية.
ويحتفل العالم بالأسبوع العالمى للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أى وقت مضى.
وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030"، الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع فى كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم.