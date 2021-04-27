شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الطفرات الجديدة لكورونا تتسبب فى سرعة انتشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن ما تم تسجيلة من تحورات فى فيروس كورونا بالهند أمر هام، حيث إن هناك طفرتين فى الفيروس.

وتابع: الطفرات الجديدة تؤدى إلى سرعة الانتشار للفيروس، كما تؤدى إلى إبطال مفعول اللقاح، لافتا إلى أن هناك دراسات وأبحاث تتم حاليا لبحث هذه التحورات التى حدثت فى فيروس كورونا عالميا.