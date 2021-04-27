الصحة العالمية: لقاح كورونا ليس اختيارا شخصيا وعلى الجميع الحصول عليه

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن الحصول علي الحصول علي لقاح كورونا ليس اختيارا شخصيا مضيفا أن معدلات التردد في الحصول علي اللقاح في إقليم شرق المتوسط كبيرة للغاية، وأن الحصول على لقاح كورونا يقلل من انتشار المرض.

وأضافت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات بشكل عام أكثر الوسائل للحماية من الأمراض الفيروسية مشيرة إلي أن الاستراتيجية العالمية تستهدف رفع التغطية بالتطعيمات بنسبة 90% في جميع بلدان العالم مضيفة أن اللقاحات لها فوائد عظيمة منذ ظهورها قبل 70 عاما مشيرة إلي ضرورة الحصول علي لقاح كورونا لافتة إلى هناك 12 لقاحا هاما للاطفال تحمى 17 مليون طفل في المنظقة سنويا وقالت أن نسبة التغطية بالتطعيمات حاليا في المنطقة تصل إلي 80 % وبالمناطق التى بها حروب بلغت 60 %.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمى للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات.

ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أى وقت مضى.

وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" ، الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.