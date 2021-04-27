شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب بالالتزام بالإجراءات الوقائية: معدل إصابات كورونا يتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاسيما وأنه يُلاحظ ارتفاع مخيف فى أعداد الإصابات، الأمر لا يعرف الهزل إنما الجد، أصبحنا نسمع عن إصابات فى العائلات القريبة منا.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، موجهاً حديثه إلى أعضاء المجلس: "ألاحظ أنه رغم انتشار الوباء مازال هناك سلام بالأيدى والعناق بشكل عادى جدا، فأرجو عدم السلام بالتلامس أو الأيدى، فلن يغضب زميلك حين تتصافح من بعيد ويمكن بضهر الأيدى".

وأضاف المستشار حنفى جبالى، قائلا : حديثي ليس من قبيل التكرار، فمعدل الإصابات بفيروس كورونا يتزايد جدا".

وشهدت الجلسة العامة، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في مجموع مواده فضلا عن الموافقة بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل عام 2021 ميلادية نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

كما شهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد على أرواح جميع الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة في مواجهة الإرهاب الأسود دفاعا عن الوطن.