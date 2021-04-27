شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن غلق كيانات وهمية تزاول نشاطها دون ترخيص بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مداهمة اللجنة للمنشأة المسماة أكاديمية طيبة والكائن مقرها ( 9 شارع أحمد ماهر ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، وتدعي منح شهادات معتمدة في مجالات (التمريض – الأشعة – التحاليل الطبية – تركيبات الأسنان – العلاج الطبيعي – المساحة والخرائط)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب والكائن مقرها (20 شارع أبوبكر الصديق ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، وتقوم بمزاولة نشاط تعليمي في مجالات (مصطلحات طبية ـ تمريض الباطنة والجراحة ( نظري وعملي) ـ الإسعافات الأولية) وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وذكر التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة أكاديميكس للتدريب والاستشارات والكائن مقرها (شارع الإمام علي ـ الزقازيق - محافظة الشرقية)، بمزاولة نشاط تعليمي ومنح دبلومات في مجال (التمريض المهني) دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأفاد التقرير بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية ابن سينا والكائن مقرها (18 شارع الإمام - الزقازيق ـ الشرقية)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وكثفت لجنة الضبطية القضائية من بحثها عن الكيانات الوهمية وأسفر ذلك عن مداهمة أكاديمية زويل والكائن مقرها (بجوار مستشفى جامعة الزقازيق - محافظة الشرقية)، وتدعي منح (دبلوم في التمريض) وأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وداهمت لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة أكاديمية CTA للعلوم والتدريب والكائن مقرها (بجوار المحافظة - الزقازيق - محافظة الشرقية)، وتقوم بمزاولة أنشطة تعليمية وتدعي منح شهادات معتمدة في مجالات (الجراحة ـ التشريح ـ مهارات التمريض ـ مصطلحات طبية ـ تنمية الموارد البشرية)، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة .