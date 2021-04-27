شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يلتقى سفير الهند بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Ajit Gupte سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الكهرباء.

وأشاد شاكر فى بيان له اليوم بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند فى العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ، مشيراً إلى أنه تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات الكفاءة العالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة،

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات ، مشيرا إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع والاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها،

وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الهندية في مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص للتعاون و تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات الهندية نظراً لما تمتلكه هذه الشركات فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة .

ومن جانبه أشاد سفير الهند بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات ، مشيدا بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين كما اشادت بالمشروعات التى نجح قطاع الكهرباء فى إنجازها فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الطاقات المتجددة ومنها مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده وعدد من الشركات الهندية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة ، وغيرها من المشروعات الأخرى وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة. و تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى مشروعات الرى وتحلية المياه ، وزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات الأخرى

وفي نهاية اللقاء اكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.