قمر العشب النابت.. تفاصيل آخر ظاهرة فلكية لشهر أبريل الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل آخر ظاهرة فلكية لشهر أبريل الجاري، تشهدها سماء مصر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021.

وأوضح تادرس لمصراوي، أن الظاهرة تتمثل في اكتمال بدر القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي، وللعين المجردة في الفترة من 26 حتى 28 أبريل، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأضاف: أما وقت البدر الكامل سيكون اليوم 27 بعد غروب الشمس، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الوردي، والقمر الأبيض، وقمر العشب النابت، وأسماء أخرى كثيرة وكلها تدل على أمور تحدث في الربيع.

وتابع تادرس: "علما بأنه القمر الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021، حيث يكون القمر في مداره بمنطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض، فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد".

وأكد رئيس قسم الفلك الأسبق، أن الظاهرة ليس لها أية أضرار مطلقا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها.

وشهد شهر أبريل الجاري، 6 ظواهر فلكية بدأ أولها يوم 5 أبريل الحالي، بظهور القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وتختتم هذه الظواهر اليوم 27 أبريل باكتمال بدر القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة.