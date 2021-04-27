الصحة العالمية تحذر من شم النسيم: فرصة لزيادة إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن الإقليم يشهد ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا.

وأضاف أن المنظمة تعرب عن قلقها خاصة وأن هذه الفترة تشهد ارتفاعا في الإصابات والوفيات على عكس هذه الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021.

وأشار المنظري إلى وجود تراخي ملحوظ في اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات.

وأوضح أن المناسبات الدينية كشهر رمضان الكريم وعيد الفطر وكذلك شم النسيم ساهمت في ارتفاع أعداد الإصابات بسبب التجمعات التي حدثت وما زالت تحدث.

وطالب جميع الدول بضرورة التوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين لأنهم ما زالوا السلاح الوحيد الفعال للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أهمية لقاحات فيروس كورونا لأنه عنصر قوي للحماية من خطر الإصابة بالفيروس.