أستاذ أوبئة: هذه الحلول تجنبنا انتشار كورونا الهندي بعد تحذيرات الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الهند تسجل حاليًّا نحو 200 ألف حالة كورونا في اليوم، وهو معدل أعلى بكثير جدًّا من أقصى معدلات السنة الماضية التي وصلت إلى 93 ألف حالة في اليوم. بحسب تصريحات لمصراوي.

وأضاف عنان أن السلالة الجديدة أو مثلما أطلقوا عليها "الفيروس مزدوج التحور"؛ لاحتوائها على اثنتين من أشهر الطفرات (الطفرة الأولى التي حدثت في فيروس كورونا في كاليفورنيا، والطفرة الثانية التي تم اكتشافها في البرازيل وجنوب إفريقيا) التي حدثت في الغلاف الشائك للفيروس، وهذه أول مرة تجتمع فيها الطفرتان في سلالة واحدة؛ مما تسبب في زيادة عدد الحالات والوفيات وسرعة انتشار الفيروس في الهند.

ونوه محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بأن 21 دولة في العالم من ضمنها بريطانيا وصلها الفيروس المتحور الجديد، قائلًا: "إحنا مش بعيد أن يكون عندنا؛ خصوصًا مع الانتشار السريع حاليًّا".

وتابع عنان: "لحد دلوقتي اللقاحات فعالة الحمد الله ضد السلالة الجديدة؛ بس الشركات المصنعة للقاحات بتشتغل على تطوير اللقاحات الحالية؛ عشان تواكب تحور الفيروس بجرعة ثالثة زي ما "فايزر" بتعمل.

واستطرد محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة: بس السؤال الأهم: هو ليه الهند أكثر دولة تأثرت بالسلالة الجديدة؟ ده يرجع إلى أنه بعد ما الحالات بدأت تقل هناك, التجمعات بدأت تزيد، والناس اتخلت عن الإجراءات الاحترازية (خيم وليالي رمضان عندنا كده)؛ لحد ما الحالات زادت، لدرجة أدت إلى انهيار المنظومة الصحية والمرضى مش لاقيين أماكن في المستشفيات ولا لاقيين أكسجين.

وتساءل عنان: ما الحل كي نجنب مصر سيناريو الهند؟، ليجيب في خطوات:

١- اللي قدامه فرصة ياخد اللقاح، ما يترددش.. اللقاح دلوقتي وقته وبقى ضرورة مش اختيار.

٢- مهم جدًّا الالتزام بالإجراءات الاحترازية زى الكمامة واستخدام الكحول والتعقيم.

٣- طبعًا تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة عشان نقلل فرص انتشار الفيروس.

واختتم محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة: لو المرَّة دي الفيروس تحور بس لسه اللقاحات فعالة.. ده يخلي العالم محتاج يدي اللقاحات للدول بعدالة توزيع في أسرع وقت؛ عشان مايحصلش تحور الهروب ونلاقي سلالة جديدة تمامًا.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ما تشهده الهند من زيادة في عدد إصابات كورونا بشكل بالغ، قد يؤثر على مسار الجائحة في إقليمنا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021.

وأضاف المنظري أن الدول والمجتمعات بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود، لكن هناك التزام ضعيف بارتداء الكمامات على نحو يبعث بالقلق.

وأشار إلى أن المناسبات الدينية والاجتماعية تزيد من فرص الإصابة بالمرض.​