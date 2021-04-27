"مخزن سري في السيارة".. ضبط عنصر إجرامي يحاول تهريب شحنة مخدرات بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن مطروح، من ضبط عنصر إجرامي لاتجاره في المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في تجارة الحشيش والأفيون ونقلهما من محافظة مطروح إلى محافظات الوجة القبلي مستخدماً في ذلك مخزن سري بشاسية سيارة "ربع نقل".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة مطروح.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 800٫000 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.