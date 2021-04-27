بـ"هيروين وسلاح".. مباحث القاهرة تضبط عنصرين إجراميين في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من المخدرات في المطرية.

وكشفت التحريات بأن لهما معلومات جنائية، وأمكن ضبطهما يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، فرد خرطوش وعدد من الطلقات وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الآثم والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.