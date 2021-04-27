الأمن العام: تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 183 قضية مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، 183 قضية مخدرات، وتنفيذ 82703 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما تم ضبط تشكيلين عصابين ضما 4 متهمين ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، 28 متهم من ممارسي أعمال البلطجة،321 دراجة نارية مخالفة، 17338 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.