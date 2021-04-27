"بينها ساعات مزودة بكاميرات".. ضبط أجهزة استقبال وتقوية لشبكة الإنترنت في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مجموعة كبيرة من الأجهزة الخاصة ببث واستقبال وتقوية شبكة الإنترنت وهواتف محمولة مقلدة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة.

وضُبط بحوزته أجهزة ومعدات لتقوية شبكة الإنترنت "ريبيتر"، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه قام بشراء تلك الأجهزة من أحد الأشخاص "محدد".

وبتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم المذكور، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت شرطة الاتصالات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد المذكور وتبين أنه تاجر أدوات كهربائية – مقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من أجهزة تقوية شبكة الإنترنت "ربيتر" – مجموعة من الأجهزة الخاصة ببث واستقبال شبكة الإنترنت.

وبمناقشته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح منها، وتم بإرشاده ضبط مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان وبتفتيشه عُثر بداخله على مجموعة من الأجهزة الخاصة بتقوية شبكة الإنترنت "ريبيتر" –مجموعة من الأجهزة الخاصة ببث وإستقبال شبكة الإنترنت – 16 هاتفا محمولا "مقلد" – 12ساعة ذكية بها كاميرا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.