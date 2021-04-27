الداخلية: تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 12412شخصا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12348شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 64شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 773 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 255قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.