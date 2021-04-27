"قيمتها مليون جنيه".. ضبط 125 طربة حشيش خلال حملات أمنية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديريات الأمن من رصد نشاط مروجي المواد المخدرة وضبطهم خلال عدة حملات أمنية في البحيرة.
وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة بحوزة تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.
كما تم ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 875٫000– ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.