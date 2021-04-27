"قيمتها مليون جنيه".. ضبط 125 طربة حشيش خلال حملات أمنية في البحيرة

كما تم ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديريات الأمن من رصد نشاط مروجي المواد المخدرة وضبطهم خلال عدة حملات أمنية في البحيرة.

محمد يوسف

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