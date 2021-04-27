إزالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، ٥ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقرية الاعتزاز ٣ ، التابعة لمجلس قروي العزيمة، وتم عمل الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، باشراف المحافظ اللواء اسامة القاضي ، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للقضاء على البناء العشوائي والمخالف، بناءا على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين.