شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، ٥ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقرية الاعتزاز ٣ ، التابعة لمجلس قروي العزيمة، وتم عمل الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، باشراف المحافظ اللواء اسامة القاضي ، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للقضاء على البناء العشوائي والمخالف، بناءا على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين.